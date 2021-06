"Vou matar-vos a todos”. Foi esta a ameaça feita por um homem, com cerca de 40 anos, a dois bombeiros e um estagiário da corporação de Voluntários de Santa Maria da Feira. Os operacionais viveram, esta quinta-feira de madrugada, momentos de terror durante um serviço de socorro a uma vítima. Foram agredidos, a murro e com um bastão de madeira, pelo homem em fúria quando se encontravam a prestar assistência, no centro ...