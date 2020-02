"Vou pôr fogo a isto tudo": incendeia casa da mãe por causa de 10 euros

O pintor, de 43 anos, levava quase uma década de comportamentos agressivos sobre a mãe, com quem vivia em Rio Tinto, Gondomar.A mulher era sujeita a um clima de terror psicológico, potenciado pelo consumo em excesso de álcool e drogas por parte do arguido. A 23 de junho do ano passado, o homem decidiu que queria ir festejar o São João e exigiu 10 euros à mãe. A mulher negou-o várias vezes e, horas depois, o filho ateou fogo à casa. Foi agora condenado a quatro anos e dez meses de prisão.O arguido foi condenado por violência doméstica e também por incêndio. O fogo deflagrou no quarto onde a mãe dormia, tendo aquela divisão ficado completamente destruída. Foram ainda causados danos em outras zonas da casa. "Vocês vão ver, isto hoje vai parecer o São João. Vou pôr fogo a isto tudo", disse à progenitora, de 68 anos, e à sua própria filha horas antes de cometer o crime.Durante o julgamento, que decorreu no São João Novo, no Porto, não foi possível apurar de que forma o fogo foi ateado. "Agiu num quadro de futilidade porquanto não foi satisfeito o seu capricho de obter 10 euros", refere a decisão.Refere o acórdão do S. João Novo que quem é capaz de "se reger por uma tal superficialidade no agir sem atentar às consequências que tal pode provocar no outro é alguém especialmente perigoso". A decisão dá conta de que o arguido exigia frequentemente dinheiro à mãe.O pintor de 43 anos foi detido, após o crime, pelos inspetores da Polícia Judiciária do Porto. Levado então a tribunal, foi encaminhado para a cadeia, tendo aguardado julgamento em prisão preventiva.