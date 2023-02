"Vou retirar-me... de vez": Tom Brady volta a anunciar fim da carreira

Tom Brady, jogador de futebol americano, anunciou esta quarta-feira através do Twitter que vai aposentar definitivamente."Bom dia, pessoal. Vou direto ao assunto. Vou retirar-me...de vez.", disse o jogador de 45 anos no vídeo partilhado nas redes sociais, que já ultrapassou as seis milhões de visualizações.Esta é a segunda vez que Brady faz o anúncio. É de recordar que em 2021, o atleta chegou mesmo retirar-se, mas passado um mês voltou atrás com a decisão."Gostaria de agradecer a todos aqueles que sempre me apoiaram. Obrigada por tornarem possível que vivesse o meu maior sonho", concluiu o jogador dos Tampa Bay Buccaneers.