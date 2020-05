"Vou-te matar com duas facadas": homem agride violentamente mãe e pai com demência

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Revoltado por o pai, um homem com demência, de 64 anos, ter demorado a abrir-lhe a porta, após ter perdido as chaves da casa em que vivem, em Rio Tinto, Gondomar, o filho, de 37, espancou-o violentamente a murro e pontapé, e empurrou-o para o chão e contra a parede. "Ouvi o meu marido gritar: ‘Não me batas mais, por favor.’ Fui lá socorrê-lo e ele deu-me uma patada na boca e fiquei a sangrar", disse aoa mãe do ...