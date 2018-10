Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wells confirma suspensão de venda de creme de rosto de bebé

Infarmed determinou esta segunda-feira a retirada do produto do mercado.

18:34

A Well's confirmou esta terça-feira que suspendeu a venda do creme de rosto de bebé Well's 50ml, tendo sido acionados todos os mecanismos internos para recolha do produto.



A empresa confirma em comunicado que embora todos os ingredientes presentes na fórmula do produto façam parte das listas de ingredientes autorizados em produtos de cosmética, assume que a informação não conforme na respetiva rotulagem.



A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) determinou esta segunda-feira a retirada do mercado do creme de rosto para bebé da marca Wells por erros na rotulagem, não estando garantido que "é seguro para a saúde".



"Após análise no laboratório do Infarmed, verificou-se que o produto cosmético Wells Creme Rosto Bebé contém os conservantes Phenoxyethanol e Benzoic acid, os quais não estão declarados na lista de ingredientes incluída na rotulagem, constatando-se ainda que os ingredientes listados não correspondem à verdadeira composição do produto", indica esta entidade numa nota publicada no seu 'site'.



Acresce que "o produto contém uma alegação falsa", que é "0% Fenoxietanol", segundo o Infarmed.



"Atendendo a que a pessoa responsável não demonstrou que este cosmético é seguro para a saúde humana, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização e a retirada de todas as unidades existentes no mercado", refere aquela autoridade.



O Infarmed aconselha os consumidores que tenham comprado o produto a não o utilizarem, enquanto os comerciantes devem devolvê-lo, desde logo contactando a Sonae, dona dos supermercados Continente e da marca Wells.