Ex-jogadores do Sporting acusam o líder destituído de “mentir” em tribunal. Negam almoços e jantares com a claque.

Rui Patrício e William vão avançar com uma queixa-crime, por difamação, contra Bruno de Carvalho. Segundo apurou o CM junto de fontes próximas dos antigos jogadores do Sporting, em causa está o facto de Bruno de Carvalho ter dito em tribunal - no âmbito do processo à invasão de Alcochete, em ...