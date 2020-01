Os guardas da cadeia de Vale de Judeus, Azambuja, descobriram na quinta-feira provas de que os reclusos daquela prisão produzem ‘xixa’, uma bebida alcoólica ilegal feita de fruta fermentada, e com um forte teor de álcool.Fonte oficial confirmou aoque foi apreendido, no Pavilhão C, "um saco com fruta fermentada, escondido numa sala de convívio".Foi aberto um processo disciplinar a um recluso, que reagiu violentamente à ação dos guardas.