Já tinha um cartão de cidadão dos Emirados Árabes Unidos. Preparava-se para uma nova vida, acreditando que os lucros da droga lhe tinham aberto as portas do sonho. É esta a convicção da PJ, que juntou ao processo as provas de que ‘Xuxa’ fazia prospeção de mercado para comprar uma mansão no Dubai. Ruben Oliveira, é este o seu nome, vai saber ainda este mês se vai a julgamento, mas para já são milhares os elementos recolhidos pelos investigadores.









