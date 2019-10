Yannick Djaló relembra dia da morte da irmã em tribunal: "Durante o treino corriam-me as lágrimas"

Quando foi preso, Abel Fragoso, que começou esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Almada, garantiu que estava "cego" – tinha sido agredido dentro de um bar por elementos de um grupo rival, no recinto onde decorriam as festas da Moita. Os amigos tinham-se afastado e o jovem sentiu-se humilhado.Abel, de 22 anos, começou esta segunda-feira a ser julgado em Almada por 17 homicídios qualificados (um consumado e os outros na forma tentada) e por condução perigosa.No primeiro interrogatório judicial, Abel Fragoso garantiu que não tinha intenção de atropelar ninguém. Explicou que apenas queria ir falar com os dois jovens que o tinham esmurrado depois de um encontrão num café, mas nunca conseguiu convencer os magistrados. Garantiu que estava apenas a estacionar quando atingiu a jovem Açucena, de apenas 17 anos.No entanto, esta segunda-feira, o arguido mudou a sua versão dos acontecimentos. Abel Fragoso já foi ouvido e afirmou que naquela noite ter-se-á desencontrado dos amigos no bar 'Mau-Maria' e que, numa tentativa de ir buscar a carteira ao carro, foi esmurrado e pontapeado por um grupo de pessoas.O jovem que naquela altura era recém-encartado (dois meses de carta) avançou ainda que decidiu ir para casa, passando pelo local onde a irmã de Yannick morreu não mais do que a 20 ou 30 quilómetros por hora - contrariando a versão dos elementos da Guarda que ainda esta segunda-feira garantem que Abel passou naquele local a mais de 50 km/h.Abel Fragoso mencionou que no primeiro interrogatório mentiu, tendo sido aconselhado pela sua advogada a proferir a afirmação "Se os visse, atropelava-os". Nesta sessão, repleta de incongruências, Abel disse estar "arrependido" por ter causado dor às pessoas, mas declarou que o atropelamento de Açucena foi originado pelo despiste acidental do carro que conduzia, originado pelo pavimento ser de areia/ terra.Recorde-se que o jovem tinha haxixe e álcool no sangue quando foram feitos exames.Djálo esteve esta segunda-feira presente em Tribunal enquanto assistente no processo e, no final da sessão, avançou que nada voltou a ser o mesmo."Acordo muitas vezes durante a noite", afirmou o jogador, contando como foi difícil o dia em que soube que a irmã mais nova tinha morrido. "Durante o treino corriam-me as lágrimas (...) o clube não queria que fosse para Portugal".Djaló avançou ainda que se mantém afastado do futebol para conseguir apoiar o irmão João. Recorde-se que o também irmão de Yannick, estava com Açucena na noite da morte da menor e foi testemunha do crime.Dois dos militares da GNR que presenciaram o atropelamento de Açucena falaram esta segunda-feira em tribunal, negando a versão de Abel (quando diz que se deslocava a 20/30 quilómetros hora e negando ter feito marcha-atrás para fugir).Os militares garantem que o jovem passou muito perto deles, e a uma velocidade superior a 50 km/hora.