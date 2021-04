Tomás Braga, de 15 anos, estava no seu bairro, o Sete Castelos, em São Domingos de Rana, quando o colega de escola e vizinho do bairro ao lado, o do Zambujal, o confrontou na rua - o motivo terá sido fútil, uma zanga banal entre jovens. Após uma troca de palavras, o segundo, de 18 anos, deu uma só facada em Tomás. Atingido na artéria aorta, o menor entrou em paragem cardioventilatória. Socorrido por amigos, bombeiros e INEM, nã...