Um imigrante paquistanês em situação legal em Portugal lançou esta sexta-feira o pânico no aeroporto de Lisboa. O homem zangou-se com uma hospedeira de um voo para Istambul, Turquia, no qual era passageiro, e provocou um atraso enorme na partida do avião ao dizer que tinha uma bomba numa mala. A PSP subiu a bordo e, além de o prender, ajudou a retirar passageiros.









O alerta para o voo 1756 da Turkish Airlines foi dado pelas 11h30. A tripulação relatou que o homem se manifestou violento com uma hospedeira, que o ajudava a guardar a bagagem. Garantiu que tinha uma bomba nas malas.

A PSP enviou da Divisão de Segurança Aeroportuária a bordo. Identificado o autor da ameaça, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi alertado. O homem foi retirado do avião e levado para a PSP do aeroporto. Os cerca de 100 passageiros saíram de forma ordeira do avião. Foram encaminhados para a zona internacional, onde foram revistados.









Leia também Falsa ameaça de bomba retém avião da Turkish Airlines em Lisboa O avião foi passado a ‘pente fino’ pela Unidade Especial de Polícia. Só depois de os agentes especializados na deteção de explosivos terem verificado que nada de suspeito havia a bordo, é que foi dada luz verde à utilização do aparelho.

O imigrante paquistanês acabou por ser preso pelo crime de atentado à segurança de transporte por ar. Será hoje presente a tribunal.





Ao final do dia, os passageiros ainda aguardavam por uma decisão relativamente à sua deslocação para a Turquia.