Zanga entre dois sem-abrigo acaba à facada

Um desentendimento entre dois sem-abrigo, ao início da manhã desta sexta-feira, na avenida de Ceuta, em Lisboa, terminou com um deles a sofrer ferimentos ligeiros, após ter sido golpeado ao de leve com uma faca no braço e tórax.

A vítima encontra-se a receber assistência médica no Hospital de São Francisco Xavier e o agressor está identificado pela PSP.