'Zé do Benfica', ex-motorista de Vieira, sai em liberdade

José Carriço, mais conhecido como 'Zé do Benfica' por ter sido motorista do presidente Luís Filipe Vieira, está em liberdade condicional por ordem do Tribunal de Execução de Penas (TEP), saindo da cadeia de Alcoentre onde cumpria uma pena de 7 anos e 8 meses de prisão por tráfico de droga.O acórdão do TEP data de 27 de setembro, mas a libertação só aconteceu a 6 de novembro devido ao voto contra do Ministério Público que, no entanto, não recorreu. Recorde-se que 'Zé do Benfica' foi condenado no processo Porta 18, em referência ao local do Estádio da Luz por onde entravam os comparsas colombianos para com ele fazerem negócios de droga. José Carriço viria a ser preso pela PJ em 2015, na A1, ao transportar 9,6 quilos de cocaína num carro do clube.O TEP considera-o agora "arrependido e com projeto profissional". Sabe oque José Carriço trabalha na área do imobiliário e que já não tem ligação profissional ao clube encarnado. Lopes Guerreiro, advogado de José Carriço, considera que o seu constituinte "restituiu à sociedade aquilo que lhe havia retirado, a confiança. Portanto o seu lugar é em liberdade".