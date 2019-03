Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zé do Pipo desapareceu há cinco meses mas já tem substituto

Ex-cantor está desaparecido desde novembro.

Por Francisco Gomes | 09:51

O empresário que criou a personagem Zé do Pipo, encarnada pelo cantor Nuno Batista, que desapareceu a 5 de novembro de 2018, em Peniche, em circunstâncias que se desconhecem, já tem um substituto para desenvolver um projeto semelhante, dando seguimento ao sucesso alcançado em nove anos de carreira.



Na semana passada foi já gravado nas Caldas da Rainha o videoclipe de um dos dez novos temas que constarão de um álbum a editar dentro de um mês pelo novo artista, cujo nome não foi revelado, e que foi escolhido após um casting.



Também não foi ainda divulgado que nome adotará no mundo artístico, mas o empresário Luís Martins, do Moinho da Música, garantiu que não será Zé do Pipo, apesar de se apresentar quase igual ao cantor desaparecido e com as mesmas bailarinas do seu corpo de baile, o que está a motivar reações negativas entre os fãs.



Essa era a personagem interpretada por Nuno Batista, de 40 anos, natural das Caldas da Rainha e residente em Vau, Óbidos, que se julga ter caído numa falésia na praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, onde o seu carro foi encontrado com a carteira, telemóvel e casaco no interior.



A mulher do cantor, Celeste, apoia a aposta no novo artista por parte do ex-empresário de Nuno Batista, que justifica o projeto semelhante por "já estar previsto mesmo antes do desaparecimento"