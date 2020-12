‘Zeca Diabo’ ataca Minipreço em Vila Nova de Gaia

Um homem, conhecido pela alcunha ‘Zeca Diabo’, lançou diversas vezes uma pedra com cerca de 20 quilos para assaltar o Minipreço da rua Marquês Sá da Bandeira, em Vila Nova de Gaia, às 04h36 desta quinta-feira. Estava com uma mulher, ‘Laricas’, que o ajudou no furto - captado por câmaras de videovigilância.



O casal furtou cerca de 400 € em tabaco e dinheiro da caixa registadora do quiosque da loja. Foi surpreendido pelo guarda noturno, que tentou perseguir a dupla de assaltantes - terá escapado com ajuda de um cúmplice. Os dois são suspeitos de assaltos anteriores ao supermercado. A PSP investiga.

