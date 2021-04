Ivo Rosa não tem dúvidas: Zeinal Bava, homem-forte da Portugal Telecom, recebeu de forma ilegítima 6,7 milhões de euros das mãos de Ricardo Salgado, através do ‘saco azul do GES’, e agora tem de devolver esse dinheiro ao Estado.“Notifique-se o arguido Zeinal Bava, para, no prazo de 10 dias, após notificação da presente decisão, proceder à devolução da quantia de 6,7 milhõ...