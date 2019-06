Zeinal Bava ouvido hoje: "Chegou o momento de esclarecer tudo"

Zeinal Bava, antigo presidente da Portugal Telecom, é ouvido esta quarta-feira pelo juiz Ivo Rosa no âmbito da instrução do processo Marquês. O gestor vai tentar explicar a razão de ter recebido, entre dezembro de 2007 e setembro de 2011, 25,2 milhões de euros da Espírito Santo Enterprise, a sociedade que alegadamente servia de saco azul ao Grupo Espírito Santo (GES).À chegada ao DIAP, em Lisboa, o antigo presidente da Portugal Telecom, prestou breves declarações aos jornalistas. "Acho importante dizer que aqueles que, durante anos, me achincalharam por causa do infeliz acontecimento que aconteceu no Parlamento, chegou agora o momento de, com serenidade, aqui no tribunal, tudo esclarecer", afirmou."Tinha o direito de não falar, mas viajei de Londres justamente para poder vir aqui esclarecer tudo", disse Zeinal Bava, prometendo para o futuro mais declarações sobre o tema. Agora, o "que tenho a dizer, vou dizer no tribunal", avançou.O depoimento do antigo CEO da PT surge depois de o juiz Ivo Rosa ter anulado os testemunhos de Ricardo Salgado, prestados no processo Monte Branco e no caso Universo Espírito Santo, e que foram usados pelo Ministério Público na Operação Marquês.As declarações de Salgado, considerado o principal corruptor no processo Marquês, foram usadas para provar os alegados pagamentos ilícitos a Bava e poderiam fazer prova da alegada falsidade de contratos que justificam as transferências de mais de 25 milhões de euros para o CEO da PT.Zeinal Bava apenas devolveu 18,5 milhões à massa falida do grupo da família Espírito Santo, pelo que também terá de explicar ao juiz de instrução porque terá ocultado parte do dinheiro.O Ministério Público alega que este dinheiro terá sido pago a Zeinal Bava a título de subornos, por favores prestados ao GES no âmbito de negócios da PT, como o chumbo da OPA da Sonae, em 2007, e a venda da Vivo e compra da brasileira Oi, em julho de 2010. A anulação dos depoimentos de Salgado obriga a que o banqueiro volte a depor no próximo dia 8 de julho.