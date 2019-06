Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa zona de canavial em Alhos Vedros, na Moita, Setúbal.Segundo fonte oficial do CDOS de Setúbal, o alerta foi dado às 17h54, para um incêndio junto à Urbanização Vila Verde.O incêndio já se encontra em fase de rescaldo.Foram mobilizados para o local 29 operacionais apoiados por sete meios terrestres e um meio aéreo.A GNR, os Bombeiros da Moita, os Bombeiros do Barreiro e os Bombeiros do Sul e Sueste também estiveram no local.