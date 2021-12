No espaço de uma semana, a zona dos bares junto à Universidade do Minho, em Braga, tem sido palco de vários confrontos. O último ocorreu na madrugada de sta quarta-feira, quando um jovem, de 21 anos, foi espancado e encontrado inconsciente na rua. Já no dia 2 deste mês, um agente da PSP de Barcelos, que estava de folga, foi atingido a tiro numa virilha na sequência de uma discussão de trânsito.