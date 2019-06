Como Chegar ×

A STCP vai ter uma operação especial na noite de São João. No total, vão estar em funcionamento 35 linhas durante o período noturno e 21 durante a madrugada de modo a cobrir os principais eixos da rede, no Porto e concelhos limítrofes.

A frequência de transporte rondará os 12 e os 60 minutos. A partir do dia 24, a rede diurna estará a funcionar em pleno com a oferta de um dia de feriado.

O prolongamento ou reforço de serviço durante a madrugada vai assinalar-se nas linhas 200, 205, 305, 400, 600, 602, 700, 701, 702, 800 e 801, bem como a utilização de todos os autocarros de grande capacidade nas linhas de maior procura.

Info: www.stcp.pt | Telemóvel: 808 200 166 • 226 158 158

A CP – Comboios de Portugal vai reforçar a oferta com a realização de comboios regulares entre as 20h00 do dia 23 e as 08h00 do dia 24 de junho. A CP vai disponibilizar um bilhete promocional por 2 euros ida e volta, que pode ter origem em qualquer estação das Linhas de Braga, Guimarães, Marco e Aveiro com destino ao Porto, válido entre as 12h00 do dia 23 e as 12h00 do dia 24 de junho. A venda deste bilhete promocional está disponível até ao dia 22 de junho.

Info: www.cp.pt | Telemóvel: 707 210 220

O Metro do Porto vai funcionar durante toda a noite de São João, continuamente de 23 para 24 de junho, nas ligações entre Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Gondomar.

Info: www.metrodoporto.pt