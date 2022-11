Ministério da Economia vai contactar hoje ativistas para marcar reunião

O Ministério da Economia e do Mar vai entrar em contacto esta segunda-feira com os ativistas climáticos para marcarem uma reunião, após um convite público feito pelos manifestantes, disse à Lusa uma fonte oficial do ministério.

Os ativistas climáticos convidaram, no domingo, o ministro da Economia a visitar esta segunda-feira a ocupação no Liceu Camões, em Lisboa, e assistir à palestra que irão ministrar, depois de António Costa Silva se ter mostrado disponível para ouvir os movimentos.

Contactada esta segunda-feira pela agência Lusa, uma fonte do ministério afirmou que "o gabinete vai entrar em contacto com o movimento ainda hoje para se marcar reunião a realizar no Ministério".