Prepare-se para o calor: Agosto vai ser tórrido no Algarve e Interior

As previsões meteorológicas para este mês apontam para dias de sol, com condições favoráveis para a ocorrência de ondas de calor no Interior e também no sotavento algarvio, onde a temperatura pode chegar aos 40 graus.Na temperatura média semanal há a indicação para valores acima do normal na ordem de um a três graus nas regiões junto à fronteira, de acordo com a previsão alargada para as próximas três semanas elaborada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Uma previsão que se irá verificar já na próxima quinta-feira, em particular em Trás-os-Montes, com a indicação de 41 graus em Mirandela. A massa de ar quente proveniente de Espanha leva a que no mesmo dia sejam sentidos 40 graus em Elvas, Idanha-a-Nova e também em Portel. A semana ficará também marcada pela ocorrência de noites tropicais no sotavento algarvio, com a indicação de 23 graus em Faro, no Alto Alentejo e Beira Baixa.A última semana em análise, entre os dias 24 e 30, levanta maior incerteza aos meteorologistas, não sendo ainda possível identificar a existência de um sinal estatisticamente significativo.Depois de um julho seco e muito quente, as previsões não apresentam condições favoráveis para o recuo da seca neste mês. No Norte e Centro há mesmo a indicação para precipitação inferior ao habitual.Nos próximo dias, deve ocorrer no centro da Europa uma onda de calor com origem em África e deslocação pelo Levante espanhol. São esperados 40 graus em Itália e em França.A existência de verões cada vez mais quentes na Europa resulta das alterações climáticas, defendeu o meteorologista francês Jean-Yves Choplin.