Nove distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva forte

Nove distritos do continente vão estar a partir do final da tarde desta quinta-fera sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, estendendo-se aos restantes nove na sexta-feira, segundo o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 18h00 de hoje e até às 03h00 de sexta-feira e novamente entre as 18h00 de sexta-feira e as 06h00 de sábado.

Este aviso amarelo estende-se aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro a partir das 00h00 de sexta-feira e até às 06h00 de sábado.