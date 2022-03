Distrito de Faro sob aviso amarelo devido à agitação marítima

O distrito de Faro está este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas de sueste com dois a três metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para este distrito vai estar em vigor entre as 18h00 deste domingo e as 06h00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

O IPMA prevê para este domingo no continente céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde, em especial por nuvens altas, e vento do quadrante leste, por vezes forte nas terras altas e no Algarve.

A previsão aponta ainda para agitação marítima forte no Algarve, onde o vento poderá soprar com rajadas até 60 km/h na costa sul, em especial no barlavento, e nas terras altas do Centro e Sul.