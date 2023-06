Sete distritos do continente sob aviso amarelo e Madeira com regiões em vermelho

Sete distritos do continente estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada, enquanto na Madeira se espera um agravamento do estado do tempo para segunda-feira com duas regiões em vermelho e outra sob aviso laranja.

Os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são válidos entre o meio-dia e as 21h00 deste domingo para os sete distritos do continente, nomeadamente Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu.

O IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros, "por vezes fortes e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento" e trovoadas frequentes e dispersas.