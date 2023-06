Onze distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

Onze distritos do Norte e Centro de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na segunda-feira, devido à previsão de chuva e trovoada, anunciou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo estará em vigor entre as 07h00 e as 12h00 nos distritos de Braga e Viana do Castelo, por se preverem "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas", segundo informação disponível no site oficial do IPMA.

Nos distritos do Porto e de Aveiro, o aviso vigora entre as 09h00 e as 15h00, também devido à previsão de "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas".