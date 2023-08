Regiões montanhosas da Madeira com aviso vermelho por causa do calor

As regiões montanhosas da Madeira estão este sábado com um aviso vermelho por causa do calor, sendo que o resto do arquipélago e o distrito de Faro se encontram com um aviso laranja, segundo o (IPMA).

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estes avisos mantêm-se até ao final do dia.

Os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, também por causa da persistência de valores elevados da temperatura.

Para este sábado, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura máxima no território continental.

O vento será fraco a moderado, de oeste/noroeste, sendo por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca a partir da tarde e nas terras altas.

Quanto a temperaturas, as mínimas irão variar entre os 16º Celsius (Guarda, Viseu, Bragança) e os 26º Celsius (Faro) e as máximas entre os 24º Celsius (Aveiro, Viana do Castelo) e os 40º Celsius (Faro).