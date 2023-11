Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima forte até segunda-feira

A capitania do Porto do Funchal prolongou este domingo o aviso de agitação marítima forte até às 6h00 de segunda-feira, renovando um conjunto de recomendações à comunidade marítima e à população em geral.

O aviso foi inicialmente emitido até às 6h00 de sexta-feira, tendo depois sido prolongado diversas vezes com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do tempo para a orla marítima da Madeira.

A costa norte da Madeira está sob aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) para a agitação marítima até às 21h00 deste domingo, passando depois para amarelo até às 9h00 de segunda-feira.

A capitania do Porto do Funchal indica no documento que as ondas na costa norte podem chegar aos 6,5 metros, enquanto na costa sul não deverão ser superiores a 3,5 metros.

Recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que reforcem a amarração e mantenham uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

Evitar passeios junto ao mar em zonas expostas à agitação marítima e não pescar junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas são outras das recomendações.