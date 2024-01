Sete barras marítimas fechadas e três condicionadas devido à agitação marítima

Sete barras marítimas estão este domingo fechadas à navegação no Continente e Açores e três estão condicionadas devido à agitação marítima, num dia em que 10 distritos do país estão sob aviso amarelo devido à chuva forte.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (ANM), as barras do Douro e de Esposende, na zona norte, estão este domingo fechadas a toda a navegação.

Já as barras da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas, devendo as embarcações de calado superior a dois metros praticar a barra apenas no período compreendido entre duas horas antes e duas horas após a preia-mar.

Na Póvoa de Varzim, a ANM alerta que as embarcações devem navegar "com especial cuidado" devido ao estado de assoreamento da barra.

Na zona sul do país, estão fechadas a toda a navegação as barras de Alvor e de Lagos, enquanto a barra de Albufeira está fechada para embarcações com menos de 12 metros.

Também fechadas a toda a navegação estão, nos Açores, as barras de Santa Cruz das Flores, das Lajes das Flores e de Porto da Casa, na ilha do Corvo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 10 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte.

O distrito de Aveiro está sob aviso amarelo desde as 22h41 de sábado até às 9h00 de segunda-feira, devido à precipitação por vezes forte, que pode ser "pontualmente acompanhada de trovoada".

Em Coimbra e Leiria, o aviso amarelo por chuva forte vigorou entre as 22h41 de sábado e as 6h00 deste domingo, mas volta a estar ativo, no distrito de Coimbra, entre as 3h00 e as 9h00 de segunda-feira.

Já Braga, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo desde as 0h00 deste domingo até às 6h00 de segunda-feira devido à previsão de precipitação "por vezes forte", que pode ser "pontualmente acompanhada de trovoada".

Viseu está sob alerta entre as 9h00 deste domingo e as 9h00 de segunda-feira, a Guarda e Castelo Branco entre as 3h00 e as 9h00 de segunda-feira, Vila Real entre as 21h00 deste domingo e as 6h00 de segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.