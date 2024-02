Saiba como vai estar o tempo nos próximos dias

Segundo Bruno Café, meteorologista do IPMA, a precipitação vai ser sentida a partir da tarde desta quarta-feira assim como na manhã de quinta-feira no Litoral Norte.



"Os períodos de chuva podem, por vezes, ser fortes, diminuindo de intensidade e frequência a partir do meio da tarde de quinta-feira, primeiro no Litoral e depois no Interior", refere.







Acrescenta, ainda, que "o céu vai estar geralmente muito nublado, com nuvens altas e também com alguma neblina e nevoeiro".



Leia também Saiba como vai estar o tempo esta semana

Segundo Bruno Café, meteorologista do IPMA, a precipitação vai ser sentida a partir da tarde desta quarta-feira assim como na manhã de quinta-feira no Litoral Norte."Os períodos de chuva podem, por vezes, ser fortes, diminuindo de intensidade e frequência a partir do meio da tarde de quinta-feira, primeiro no Litoral e depois no Interior", refere.Acrescenta, ainda, que "o céu vai estar geralmente muito nublado, com nuvens altas e também com alguma neblina e nevoeiro".

Depois do tempo cinzento sentido no Carnaval, os próximos dias vão ser marcados por uma ligeira subida das temperaturas, com valores mais altos do que o normal para o mês de fevereiro. Já a chuva continua sem dar tréguas.