25 de Abril de céu nublado e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo céu muito nublado para todo o território português, com a possibilidade de aguaceiros acompanhados por trovoada.Em dia de comemoração do 25 de Abril, estima-se uma descida da temperatura máxima no interior Norte e Centro do país.Braga, Faro e Santarém vão ser os distritos mais quentes, com os termómetros a registarem 22 graus de temperatura máxima. Guarda não irá além de 13 graus.Em Lisboa e no Porto, aponta-se forte neblusidade, diminuindo a partir da tarde. A precipitação pode surgir em forma de granizo e acompanhada de trovoada.Espera-se chuva para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, à exceção da Horta e de Angra do Heroísmo, em que o sol vai espreitar por entre as nuvens.