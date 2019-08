A pensar ir à praia? Temperaturas voltam a subir esta quinta-feira

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, o bom tempo continua a marcar a semana. Esta quibnta-feira, apesar da nebulosidade matinal, é esperada uma pequena subida da temperatura máxima.Aproveite para ir à praia ou para dar um passeio em família. O sol vai continuar a brilhar com os termómetros a atingir os 36 graus esta quinta-feira, nomeadamente em Évora, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.Durante a manhã é possível ainda a formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso.