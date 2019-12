A circulação na A25 está esta sexta-feira cortada no sentido Sul-Norte em Angeja, devido à acumulação de água nas vias, em Albergaria-a-Velha, no distrito Aveiro.Para além da falta de escoamento da água, a subida do nível do Rio Vouga contribuiu para a acumulação de água na via.No sentido Norte-Sul, a circulação procede-se apenas numa das faixas. Para quem quer seguir para Norte, a alternativa é tomar a A17.Estrada vai manter-se cortada ainda durante várias horas.Em atualização