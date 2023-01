A A28 foi cortada ao trânsito, em ambos os sentidos, entre as saídas de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, devido ao mau tempo, nomeadamente à formação de lençóis de água no piso.

O trânsito está a ser desviado pelas autoridades nessas respetivas saídas. Junto à autoestrada, é possível ver vários campos alagados, principalmente devido à subida do rio Ave.