A cimeira do clima (COP28) terminou esta quarta-feira, no Dubai, com a adoção do compromisso de abandonar os combustíveis fósseis como fonte de energia. O acordo foi alcançado quase um dia depois da data prevista e estabelece uma fase de transição "justa, ordenada e equitativa".



Na cimeira foi estabelecida uma aceleração da redução do consumo de energias fósseis nesta década para atingir as emissões zero de gases com efeito de estufa em 2050.









