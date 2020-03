Abra as janelas de casa e deixe o sol entrar. Temperaturas sobem esta quarta-feira

éu pouco nublado ou limpo e p

guaceiros no Baixo Alentejo e Algarve até final

da manhã.O distrito mais quente esta quarta-feira é Santarém, com 26 graus de temperatura máxima.Já a Guarda conta com 4 graus Celsius de mínima e 20 de máxima, e é assim o distrito mais frio de Portugal continental.O IPMA colocou o distrito de Faro sob alerta amarelo entre as 18h00 desta quarta-feira e as 15h00 de quinta-feira devido à forte agitação marítima.No arquipélago da Madeira pode contar com céu parcialmente nublado, com 23 graus de máxima. A previsão aponta para aguaceiros na ilha de Porto Santo e 19 graus de temperatura máxima.Já nos Açores, o IPMA prevê aguaceiros para o Gruopo Oriental, Central e Ocidental. As temperaturas vão variar entre os 17 graus em Santa Cruz das Flores, os 18 na Horta e os 19 em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.