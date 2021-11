Açores vão manter-se sob aviso amarelo devido à chuva

As nove ilhas dos Açores vão manter-se sob aviso amarelo por se prolongarem as previsões de chuva, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que atualizou esta quarta-feira os avisos meteorológicos.

Assim, no caso das ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o aviso amarelo que já tinha sido emitido para até às 09h00 locais (10h00 em Lisboa) de quinta-feira é alargado até às 21h00 do mesmo dia, devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O IPMA atualizou também esta manhã o aviso amarelo para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), que estava ativo até às 12h00 desta quarta-feira, mas que se prolonga agora até às 21h00 desta quarta-feira.

No caso do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo passa a vigorar até às 21h00 desta quarta-feira.

Na terça-feira IPMA tinha emitido aviso amarelo para São Miguel e Santa Maria, tendo em conta a possibilidade de precipitação por vezes forte, até às 18h00 desta quarta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.