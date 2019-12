Agasalhe-se nesta véspera de passagem de ano! Sol brilha mas temperaturas baixam novamente

No arranque da semana que marca o fim do ano o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente limpo, apresentando-se geralmente muito nublado em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta até meio da manhã. A nebulosidade baixa poderá persistir ao longo do dia em particular junto aos vales dos rios do nordeste transmontano. Formação de geada no interior Norte e Centro.Os termómetros registam ainda uma pequena descida de temperatura e um acentuado arrefecimento noturno.O distrito mais frio no começo desta semana é Bragança com 1 grau negativo de mínima e 11 de máxima.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre 1 grau negativo (em Bragança) e os 10 graus (em Portalegre) e as máximas entre os 11 (em Bragança e Vila Real) e os 19 (em Leiria).No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se pouco nublado e com nuvens altas. Os termómetros atingem os 26 graus de máxima no Funchal e os 21 graus em Porto Santo. O IPMA colocou a Costa Sul da ilha da Madeira em alerta amarelo, ente as 06h30 e a as 21h00 desta segunda-feira devido ao tempo quente.Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu pouco nublado, com as temperaturas máximas a variarem entre os 16 graus, em Angra do Heroísmo, os 17 graus, na Horta e em Ponta Delgada e os 18 graus em Santa Cruz das Flores.