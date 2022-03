A forte agitação marítima provocou, na madrugada deste domingo, o galgamento do mar em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 03h30, para a subida do mar na zona do bairro piscatório, em Silvalde.Não há registo de entrada do mar nas habitações.Na praia de Paramos, também em Espinho, o mar galgou o esporão, junto ao Café "Zé da Banana".A autarquia já iniciou a remoção das areias que ficaram depositadas na via pública.