Agitação marítima coloca Flores e Corvo sob aviso amarelo a partir da tarde de quinta- feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas do grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, durante a tarde de quinta-feira e madrugada de sexta-feira.

Em comunicado, emitido esta quarta-feira, o IPMA revela que são esperadas "ondas de noroeste de seis metros" nas duas ilhas mais a ocidente no arquipélago.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de três, tem início às 12h00 locais (13h00 em Lisboa) de quinta-feira, prolongando-se até às 06h00 de sexta-feira.

O IPMA emite aviso amarelo sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.