Agosto deverá registar um volume de precipitação total com valores acima do normal e temperatura média semanal com valores abaixo do normal, de acordo com a previsão a longo prazo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva com valores superiores ao habitual para esta época do ano será, sobretudo, registada no Norte e Centro nos primeiros dez dias do mês.









A previsão do IPMA indica para hoje possibilidade de precipitação ao longo do dia no Norte e Centro, em particular no Litoral Norte, “que resulta da passagem de um sistema frontal de baixa atividade”, explica a meteorologista Patrícia Gomes. Associada à chuva está o vento, moderado a forte, com possibilidade de rajadas fortes nas terras altas.

O tempo nublado coloca o território do continente com temperaturas amenas. A previsão é de 21 graus para o Porto, 24 para Coimbra e 26 em Lisboa. Só no Baixo Alentejo e no Algarve há a indicação de valores acima dos 30 graus, com 31 em Faro e 30 em Beja. Para o resto do mês, a previsão afasta a existência de ondas de calor no Litoral. A possibilidade de calor tórrido, a concretizar-se, só deverá ocorrer na segunda semana de agosto no Interior Sul. No Litoral Centro e Sul, as previsões de temperatura para a segunda quinzena apresentam valores inferiores às que são habituais neste período.