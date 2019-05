Agravamento de risco de incêndio leva Governo a decretar situação de alerta para os próximos seis dias

O agravamento de risco de incêndio levou o Governo a decretar, esta sexta-feira, situação de alerta para os próximos seis dias.Em comunicado, o Ministro da Administração Interna e o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural avançam que o período de alerta está compreendido entre esta sexta-feira, dia 24, e as 23h59 do dia 30 de maio, para o território continental.Esta situação de alerta resulta de vários fatores, entre os quais as condições meteorológicas para a globalidade do território continental, o índice meteorológico de risco de incêndio florestal e a necessidade de adotar medidas preventivas e especiais face ao risco de incêndio.Ficam também proibidas as queimadas e queimas de sobrantes e é autorizada a dispensa dos trabalhadores dos setores público e privado que sejam bombeiros voluntários.É ainda pedido à Força Aérea a disponibilização de meios aéreos em caso de necessidade e foram imediatamente acionados os dispositivos de coordenação de operações nacionais e distritais.Recorde-se que este fim de semana as temperaturas vão subir até aos 32 graus, aumentando gradualmente ao longo da semana.