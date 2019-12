"Agravamento do estado do tempo a partir das 14h00": Proteção Civil pede à população que se proteja

A Proteção Civil alertou esta sexta-feira, num ponto de situação feito às 13h00, para um agravamento do estado do tempo no período da tarde, principalmente na Região Centro, a partir das 14h00 até perto das 20h00, com episódios de precipitação, por vezes forte, e vento moderado, com rajadas com cerca de 70 a 80 km/h.



O número de desalojados devido ao mau tempo que assola Portugal continental desde quarta-feira aumentou para 77, registando-se até às 12h00 de hoje cerca de sete mil ocorrências, com dois mortos e um desaparecido em Castro Daire.





A informação foi referida aos jornalistas por Pedro Nunes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa altura em que a depressão Elsa continua em deslocação de norte para sul."Até às 12h00 registaram-se sete mil ocorrências, envolvendo 21 mil operacionais", disse Pedro Nunes. O comandante referiu que os distritos mais afetados são Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga e Lisboa, sendo a maior parte das ocorrências relacionadas com inundações e quedas de árvores.O Rio Douro continua a ser uma preocupação, especialmente as zonas da Régua e da Foz do Douro, no Porto e em Gaia. "As condições para a tarde e para a próxima noite podem agravar-se", sublinhou Pedro Santos, comandante da Proteção Civil.Em relação ao Rio Tâmega, durante a manhã o nível de água diminuiu. No entanto, está previsto que a situação em Chaves e Amarante agrave devido à precipitação e aos caudais que chegam de Espanha.A Proteção Civil anunciou também a ativação do Plano de Emergência para Cheias da bacia do Tejo.A bacia do Sorraia também está sob vigilância, principalmente na zona de Coruche.