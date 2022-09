Água a cair do tecto e baldes no chão: Posto da GNR de Grândola inundado após chuva intensa

A chuva intensa que caiu esta segunda-feira em Grândola, inundou o posto da GNR. Os militares colocaram baldes no chão de forma a travar a inundação, devido à chuva que caiu do tecto.



As imagens enviadas para a redação da CMTV mostram a chuva a cair com intensidade dentro do posto.





Após um verão muito quente e seco, a chuva apareceu e tudo aponta que se vai manter pelo menos até ao próximo sábado.



Esta segunda-feira choveu com alguma intensidade em algumas zonas do País. A chuva, acompanhada por vento, por vezes com rajadas fortes, provocou mais de 270 ocorrências, entre quedas de árvore e inundações rápidas.





No conselho de Manteigas, a chuva intensa que caiu durante esta madrugada arrastou terras e detritos das áreas ardidas da serra da Estrela.O presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Massano, fez uma publicação nas redes sociais, há cerca de uma hora, na qual escreveu que "as condições climatéricas anunciadas", que levaram a autarquia a tomar a decisão preventiva de encerramento da via ER 338, na serra da Estrela, "causaram um cenário de destruição" na freguesia de Sameiro.