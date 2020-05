Aguaceiros e trovoada por todo o País marcam dia de primavera tímido

de nebulosidade na

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta terça-feira pode contar com céu geralmente muito nublado, diminuindoRegisto de aguaceiros, por vezes fortes, e possibilidade de ocorrência de trovoada.Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura mínima.Lisboa, capital portuguesa, espera esta terça-feira 13 graus de mínima e 20 de máxima. Já o Porto vai contar com 12 graus de temperatura mínima e 19 de máxima.A Guarda é o distrito mais frio esta terça-feira, com 7 graus de mínima e 13 graus de máxima. Por sua vez, Leiria é o distrito mais quente de Portugal Continental, com 11 de mínima e 22 graus de temperatura máxima.A Região Autónoma da Madeira espera céu pouco nublado e 24 graus de temperatura máxima no Funchal. Porto Santo espera aguaceiros e 22 graus de máxima.Já na Região Autónoma dos Açores, os aguaceiros vão marcar o dia em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e na Horta. Santa Cruz das Flores espera céu parcialmente nublado. As temperaturas vão variar entre os 18 e os 19 graus Celsius de temperatura máxima.