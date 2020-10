Aguaceiros, sol e subida da temperatura: conheça as previsões para esta terça-feira

Os termómetros vão registar também uma subida de temperatura.

O Instituto Português do Mar e dos Açores (IPMA) prevê para esta terça-feira céu geralmente muito nuclado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde. Conte com períodos de chuva, em geral, fraca nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, passando a aguaceiros e diminuindo de frequência a partir da manhã.Lisboa vai contar com 17 graus Celsius de mínima e 27 de máxima. Já no Porto, os termómetros vão variar entre os 14 e os 21 graus.A Guarda será o distrito mais frio de Portugal continental, com 11 graus de mínima e 18 de máxima.O céu vai apresentar-se parcialmente nublado no arquipélago da Madeira, com as temperaturas a variarem entre os 25 graus, em Porto Santo, e os 27, no Funchal.Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu nublado e 23 graus de máxima para Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores.