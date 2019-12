"Ainda preocupa, mas não com o mesmo grau de intensidade": Proteção Civil mantém alerta em Montemor-o-velho

A Proteção Civil anunciou esta segunda-feira que as condições estão a melhorar, nomeadamente nos níveis de água nos campos agrícolas entre o leito principal do rio e a vila de Montemor-o-velho, mas a vigilância mantém-se apertada, como o risco máximo de cheias na zona do Baixo Mondego.



Numa conferência de imprensa no quartel da Proteção Civil em Montemor-o-velho, o comandante Operacional Distrital de Coimbra, Carlos Luís Tavares, anunciou que a situação ainda é preocupante, numa das margens do Mondego, "mas não com o mesmo grau de intensidade".





O comandante operacional frisou que para a melhoria registada contribuiu a diminuição do caudal no leito central do rio Mondego. Para esta melhoria contribuíram as condições meteorológicas favoráveis e o facto de a barragem da Aguieira estar a libertar água "nos caudais mínimos", de cerca de 400 m3/s.No terreno vão manter-se até esta terça-feira cerca de 100, 120 operacionais, entre eles os Bombeiros, a força especial de Proteção Civil, a GNR e os Fuzileiros, mas o objetivo é "aliviar" o número de operacionais nas margens do rio Montemor-o-velho nos próximos dias."Não é possível uma população aguentar este esforço todos os dias. Se que já vão sacrificar o Natal, não é possível sacrificar o resto dos meses", referiu Emílio Torrão, presidente da Câmara de Montemor-o-velho também presente na conferência de imprensa.Durante a manhã as autoridades estiveram a avaliar as condições no terreno, com o apoio de meios dos Fuzileiros da Marinha e das corporações de bombeiros.