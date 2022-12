Nalguns casos, como no Alto Lindoso e na Caniçada, no Minho, o volume de armazenamento caiu nos últimos dias, devendo-se ao aumento de descargas para produção de energia hídrica.







Os dados relativos à maioria das albufeiras do Alentejo e Algarve, que são as que mais preocupam devido aos baixos níveis de armazenamento (Campilhas estava no dia 5 com 3%, Monte da Rocha com 8% e Bravura com 9%), não são monitorizados diariamente.



No Norte, há albufeiras que continuam com armazenamento similar ao dos últimos meses. A do Alto Rabagão, no concelho de Montalegre, está a 34,12% da capacidade total. Em Vilar/Tabuaço, apesar de uma ligeira melhoria, a água armazenada continua inferior a 40% do total.





No que respeita à produção hidroelétrica, as últimas semanas têm sido de recuperação face aos últimos meses. Segundo o Data Hub da REN, em 10 de novembro as barragens produziram 16 GWh de eletricidade, mas no final de novembro já estavam a produzir 53 GWh. Este mês, a média diária de produção tem sido superior a 40 GWh: na quinta-feira foram 44, na sexta-feira foram 50, e no sábado 42 GWh.