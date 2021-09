O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca sob aviso amarelo os 13 distritos do Centro e Sul, devido à previsão de mau tempo. Para as próximas horas há indicação de chuva e aguaceiros, acompanhados de trovoadas, rajadas fortes, e granizo.









Faro, Beja, Évora, Setúbal, Santarém, Portalegre, Lisboa, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Aveiro são os distritos colocados sob aviso. A zona Leste do Algarve será a primeira a ser atingida pela instabilidade. Em progressão para Norte, o mau tempo pode provocar durante a tarde chuva forte no Centro, com vento mais intenso nas terras altas.

Para esta sexta-feira a previsão do IPMA é de melhoria. As temperaturas irão registar uma ligeira subida com o aproximar do fim de semana. Em Lisboa, para amanhã, estão previstos 22 graus, e no sábado 25 graus. Já no Porto, a previsão é de 22 graus nos dois dias.