O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, vai estar em vigor entre as 15h00 desta segunda-feira e as 15h00 de terça-feira.

O mau tempo que se faz sentir na Madeira obrigou ao cancelamento de três voos previstos para aterrarem esta segunda-feira no Aeroporto da Madeira, que está condicionado desde as 12h30.Na origem do mau tempo previsto para o arquipélago da Madeira está a depressão Óscar.